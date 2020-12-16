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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
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سياسي

«الجمعية الوطنية» تحذر من تفاقم الأزمة داخل إقليم تيجراي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:27 م
تيجراي
تيجراي
محمد الشريف
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حذرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات من تفاقم الأزمة داخل إثيويبا والصراع الذى يشهده إقليم تيجراي بين الحكومة الفيدرالية، برئاسة آبي أحمد، والجبهة الشعبية لتحرير شعب تيجراي التي يتزعمها دبرصيون جبرميكائيل، واحتدامه وتدخل القوات المسلحة الإثيوبية من أجل فرض السيطرة علي الإقليم بآلياته وأعداده الثقيلة أمام آليات جبهة تحرير شعب تيجراي التي تمتلك العديد من الآليات.

وطالبت الجمعية، في بيان الأربعاء، الجميع بوقف العنف والعودة للتفاوض تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لوقف العنف الدائر وحماية أرواح المدنيين في إقليم تيجراي الذي يصل عدد سكانه في آخر إحصاء 2017 إلى 5.247 مليون نسمة وتمثل 6.0 % من إجمالي سكان إثيوبيا، الأمر الذي يشكل معه تهديدا بكارثة انسانية، والتأكيد على أهمية تحرك الآليات والهيئات الدولية لنجدة النازحين علي الحدود السودانية الذي وصل عددهم حتى أمس، إلى 11 ألف نازح من الأطفال والنساء وكبار السن وهم في احتياج الي رعاية صحية وتغذية لمساعدة السودان في استقبال المزيد من النازحيين من ويلات العنف علي الجانبين.

كما طالبت الجمعية الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق لإجلاء الحقيقة عن المجازر والكوارث التي لم يتم الكشف عنها بسبب انقطاع الاتصالات والكهرباء، ما يؤكد أن شعب تيجراي تعرض لأشكال عديدة من العنف والتعذيب ومن أجل أن يتحمل الجميع مسئوليتهم فيجب أن نتقصى الجرائم بشكل جيد مع الوضع في الاعتبار أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى تيجراي بسبب العمليات العسكرية هناك مع وصول معلومات عن استهداف أطقم الإغاثة في الإقليم ومقتل 4 منهم أخيرًا، لكن الأمر يزداد سوءًا مع نقص الغذاء والدواء.

وقالت الجمعية الوطنية إننا أمام مسئولية انسانية كبيره الآن، ويجب علي الاتحاد الإفريقي أن يتحرك في اتجاه نزع فتيل الأزمة مع الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي وأن يتم تفعيل الآليات اللازمة من أجل إجبار الأطراف المتنازعة علي الجلوس وتغليب صالح المدنيين من عمال ومزارعين بسطاء وحماية أرواحهم وهو المبدأ الذي يبنى عليه عملية التفاوض وفي اطار من احترام القانون الدولي، خاصة أننا أمام كارثة إنسانية مرتبطة بجائحة كوفيد 19 وتأثيرها على النازحين على الحدود السودانية.

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