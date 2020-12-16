رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: القوات المسلحة ستظل واعية ومحصنة على التحديات

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:07 م
الفريق أول ركن محمد
الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين
أ ش أ
طباعة
أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان السوداني، أن القوات المسلحة السودانية ليست كجيوش الدول التي انهارت أمام شعبها، وحلت محلها الجماعات المسلحة، مشددا على أنها باقية ما دامت دولة السودان باقية، وستظل القوات المسلحة واعية ومحصنة وعصية على التحديات والمتربصين بها.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، شهد اليوم في أكاديمية نميري العسكرية العليا في مدينة أم درمان بالخرطوم، احتفال الأكاديمية بتخريج دورتي الدفاع الوطني والحرب العليا، وذلك بحضور وزير الدفاع يسن إبراهيم يسن، ورئيس هيئة الأركان، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقال الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان، في كلمة خلال الاحتفال، إن القوات المسلحة مستمرة في تطوير المناهج والعمل على مراجعات برامج التدريب وفنون القتال والحرب في كافة المجالات.

وأضاف أن الدارسين نالوا التدريب في العلوم العسكرية والسياسية والاجتماعية والاستراتيجية، لافتا إلى أنهم في أتم الاستعداد لتحمل المسئولية في مواقعهم المختلفة، مدنيين وعسكريين.

وتضم الدورات عددًا من ضباط القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة، إلي جانب قيادات من الخدمة المدنية وعدد من الضباط من الدول الصديقة والشقيقة للسودان.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصحة» تدشن موقعا إلكترونيا لحجز لقاح كورونا

وزير الرياضة يُحقق مع اللجنة الخماسية في إهمال منتخب الشباب

كواليس القبض على ضابط سابق لحيازته ترسانة أسلحة بالعجوزة

بن زايد: سعدت بلقاء الرئيس السيسى.. وبحثنا تعزيز العلاقات واستقرار المنطقة

الصور

image description

محافظ أسيوط يوزع 34 مشروعا على الشباب والفتيات ضمن «تمكين 2»

image description

الأمطار تغرق شوارع زفتى وتصنع بركا طينية تثير استياء المواطنين (صور)

image description

محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد المبكر لموسم سقوط الأمطار

image description

تساقط الثلوج على الغربية.. وبرك مياه بسبب الأمطار (صور)

image description

جدول زمنى للانتهاء من ترميم متحف قناة السويس واستراحة «ديليسبس»

الأكثر قراءة

تفاصيل مخطط أمير مرتضى منصور لرحيل ساسى عن الزمالك (خاص)

«لفقوا قواضى لإخواتى».. بسنت فتاة ميت غمر: «المتحرشين بيهددونى وشوّهوا سمعتى»

المحكمة الرياضية تغرم الزمالك

منع رجل الأعمال عبدالله سعد صاحب «الريف الأوربى» من السفر

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

«ريمونتادا نيمار».. كيف يعيش أغلى لاعب في العالم؟ (صور)

مداهمات في برلين للبحث عن ذهب مسروق من متحف

الآن.. سعر البيتكوين فولت اليوم.. تعرف على آخر تحديث

دراسة تكشف المهن الأكثر طلبا في 2020

أيام زمان

عرفته فى بار ببيروت.. حكاية أول حب فى حياة ماجدة الخطيب

من مذكرات السندريلا.. حكاية رسائل سعاد حسنى إلى الله

«قضية قتل شاب».. تفاصيل الحكم على ماجدة الخطيب بالسجن

«ضربها أمام الجميع».. حكاية الفتاة التي أحبها فريد الأطرش 10 سنوات

مقالات الرأي
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
أحمد بهاء الدين شعبان
أضواء على جريمة اغتيال
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس والأبوة المستمرة
المزيد

الثقافة

مصر تنجح في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم التراث باليونسكو

السبت.. أوركسترا القاهرة السيمفونى يحتفل بالكريسماس فى الأوبرا

الأحد.. تعلم تصنيع الألوان الأكريليك واستخداماتها في بيت السناري

أمهات الأدباء 9| يوسف السباعي: «كانت بتعلفني.. ورسوبي في الابتدائية صدمها»