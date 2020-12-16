برج القاهرة يضىء بألوان علم الإمارات (صور)

أفادت قناة إكسترا نيوز بإضاءة برج القاهرة بألوان علم دولة الإمارات العربية.ويأتي ذلك بمناسبة الزيارة الكريمة لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.