الانتهاء من تركيب بوابات لتجميل القري بالوادي الجديد

انتهت قرى مركز الداخلة من تنفيذ بوابات لتجميل القري بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد وبتوجيهات الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة الداخلة.حيث أكد هلال عبدالرحمن، رئيس الوحدة المحلية لقري الجديدة، من الانتهاء من البوابة الخاصة بقرية الجديدة بناء على توجيهات محافظ الإقليم، كما أكد سيد أحمد إسماعيل، رئيس الوحدة المحلية لقري الراشدة، أيضا بالانتهاء من تنفيذ بوابات على مداخل ومخارج القريةوأضاف صابر إمبارز، رئيس الوحدة المحلية لعزب القصر، ومحمود جبالي، رئيس الوحدة المحلية لقري اسمنت، ومحمد محمود، رئيس الوحدة المحلية للموشية، وحسن محمد، رئيس الوحدة المحلية لقري القلمون، من الانتهاء من بناء وتعليق اللافتات الموضح عليها اسم القرية وبعض التراث الواحاتي الأصيل وشعار المحافظةوأشار الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة، الي أنه تم تنفيذ البوابات بالتراث الواحاتي وبجذوع النخيل لما تتميز به المحافظة من زراعة النخيل، حيث يعتبر البلح والتمور المحصول الاستراتيجي بالمحافظة.