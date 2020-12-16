ضبط 800 كيلو توابل منتهية الصلاحية بمحل شهير بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، اليوم الأربعاء، حملة موسعة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، على مخزن لمحل شهير بطنطا، وأسفرت الحملة عن ضبط ٨٠٠ كجم توابل بهارات منتهية الصلاحية منذ يونيو ٢٠١٨، ويتم الاستعداد لإعادة تعبئتها بتواريخ جديدة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر رقم ٣١٥٥٤ جنح أول طنطا.يذكر أن الحملة كانت بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين، يرافقه جمال هنيدي، مدير الإدارة، وياسر مراد، مدير الرقابة الإدارية بطنطا، ومفتشو التموين بالمديرية.