رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الأوروبى يمنح المعارضة البيلاروسية جائزة ساخاروف

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:13 م
زعيمة المعارضة البيلاروسية
زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا
وكالات
طباعة
تسلمت زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، اليوم الأربعاء، جائزة ساخاروف لحرية الفكر، التي يمنحها البرلمان الأوروبي باسم المعارضة في بيلاروس.

وفي حفل توزيع الجوائز، قال رئيس البرلمان، ديفيد ساسولي، إنه تم منح الجائزة للمعارضة تقديرا لمقاومتها ومثابرتها، وكتعبير عن الاحترام الكبير للنشطاء.

وقال ساسولي إن المعارضة البيلاروسية أظهرت في الأشهر الستة الماضية معنى عدم الاستسلام.

وأضاف أنه من واجب الاتحاد الأوروبي الأخلاقي دعم المواطنين في بيلاروس، رغم أنه شدد على أن الاتحاد الأوروبي لا يريد التدخل في القضايا الداخلية.

في خطاب قبولها، شكرت تيخانوفسكايا الاتحاد الأوروبي على دعمه، لكنها دعت أيضًا إلى مشاركة أكبر.

وقالت تيخانوفسكايا: "تضامنكم وصوتكم مهمان لكن الأفعال هي المهمة".

وأضافت أن "الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية ليس تدخلا، ولكنه واجب على كل دولة تحترم نفسها".

ونظمت المعارضة البيلاروسية احتجاجات منذ أعلن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فوزه في انتخابات 9 أغسطس، وقوبلت الاحتجاجات بقمع عنيف للشرطة، حيث تم الإبلاغ عن اعتقال نحو 24 ألف شخص.

ويمنح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف التي تبلغ قيمتها 50 ألف يورو (60900 دولار) كل عام منذ عام 1998، لأشخاص أو جماعات أو منظمات لمشاركتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

موضوعات متعلقة

تعطيل الدراسة غدا في القاهرة لسوء حالة الطقس

بن زايد: سعدت بلقاء الرئيس السيسى.. وبحثنا تعزيز العلاقات واستقرار المنطقة

وزير الرياضة يُحقق مع اللجنة الخماسية في إهمال منتخب الشباب

تعرف على موعد صرف معاشات يناير 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يوزع 34 مشروعا على الشباب والفتيات ضمن «تمكين 2»

image description

الأمطار تغرق شوارع زفتى وتصنع بركا طينية تثير استياء المواطنين (صور)

image description

محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد المبكر لموسم سقوط الأمطار

image description

تساقط الثلوج على الغربية.. وبرك مياه بسبب الأمطار (صور)

image description

جدول زمنى للانتهاء من ترميم متحف قناة السويس واستراحة «ديليسبس»

الأكثر قراءة

تفاصيل مخطط أمير مرتضى منصور لرحيل ساسى عن الزمالك (خاص)

«لفقوا قواضى لإخواتى».. بسنت فتاة ميت غمر: «المتحرشين بيهددونى وشوّهوا سمعتى»

المحكمة الرياضية تغرم الزمالك

منع رجل الأعمال عبدالله سعد صاحب «الريف الأوربى» من السفر

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

«ريمونتادا نيمار».. كيف يعيش أغلى لاعب في العالم؟ (صور)

مداهمات في برلين للبحث عن ذهب مسروق من متحف

الآن.. سعر البيتكوين فولت اليوم.. تعرف على آخر تحديث

دراسة تكشف المهن الأكثر طلبا في 2020

أيام زمان

عرفته فى بار ببيروت.. حكاية أول حب فى حياة ماجدة الخطيب

من مذكرات السندريلا.. حكاية رسائل سعاد حسنى إلى الله

«قضية قتل شاب».. تفاصيل الحكم على ماجدة الخطيب بالسجن

«ضربها أمام الجميع».. حكاية الفتاة التي أحبها فريد الأطرش 10 سنوات

مقالات الرأي
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
أحمد بهاء الدين شعبان
أضواء على جريمة اغتيال
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس والأبوة المستمرة
المزيد

الثقافة

السبت.. أوركسترا القاهرة السيمفونى يحتفل بالكريسماس فى الأوبرا

الأحد.. تعلم تصنيع الألوان الأكريليك واستخداماتها في بيت السناري

أمهات الأدباء 9| يوسف السباعي: «كانت بتعلفني.. ورسوبي في الابتدائية صدمها»

نشاط مكثف للطفل في دار الكتب والوثائق (صور)