البرلمان الأوروبى يمنح المعارضة البيلاروسية جائزة ساخاروف

تسلمت زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، اليوم الأربعاء، جائزة ساخاروف لحرية الفكر، التي يمنحها البرلمان الأوروبي باسم المعارضة في بيلاروس.وفي حفل توزيع الجوائز، قال رئيس البرلمان، ديفيد ساسولي، إنه تم منح الجائزة للمعارضة تقديرا لمقاومتها ومثابرتها، وكتعبير عن الاحترام الكبير للنشطاء.وقال ساسولي إن المعارضة البيلاروسية أظهرت في الأشهر الستة الماضية معنى عدم الاستسلام.وأضاف أنه من واجب الاتحاد الأوروبي الأخلاقي دعم المواطنين في بيلاروس، رغم أنه شدد على أن الاتحاد الأوروبي لا يريد التدخل في القضايا الداخلية.في خطاب قبولها، شكرت تيخانوفسكايا الاتحاد الأوروبي على دعمه، لكنها دعت أيضًا إلى مشاركة أكبر.وقالت تيخانوفسكايا: "تضامنكم وصوتكم مهمان لكن الأفعال هي المهمة".وأضافت أن "الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية ليس تدخلا، ولكنه واجب على كل دولة تحترم نفسها".ونظمت المعارضة البيلاروسية احتجاجات منذ أعلن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فوزه في انتخابات 9 أغسطس، وقوبلت الاحتجاجات بقمع عنيف للشرطة، حيث تم الإبلاغ عن اعتقال نحو 24 ألف شخص.ويمنح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف التي تبلغ قيمتها 50 ألف يورو (60900 دولار) كل عام منذ عام 1998، لأشخاص أو جماعات أو منظمات لمشاركتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.