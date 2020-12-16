نتنياهو يهنئ ملك البحرين بالعيد الوطني للمملكة

بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة العيد الوطني للبحرين، مؤكدا أن عمق العلاقات بين البلدين سيؤدي لمستقبل أفضل لشعوب المنطقة.كانت البحرين توصلت إلى اتفاق سلام مع الجانب الإسرائيلي في 11 سبتمبر الماضي، وهو ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة، قال فيها: "خطوة تاريخية جديدة اليوم! الدولتان الصديقتان العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين توصلتا لاتفاق سلام. ثاني دولة عربية تعقد السلام مع إسرائيل في 30 يوما".