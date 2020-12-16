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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدشين مبادرة «لا أمية» لمستفيدي «تكافل وكرامة» بالبحيرة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:36 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الاهتمام الكامل بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبكافة المناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال برامج متعددة لتوفير المقومات لمواطنيها بمشروعات متنوعة في شتى القطاعات بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات الأخرى لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق وكذا التوسع في فتح فصول محو الامية الامر الذى سيكون له تأثير كبير على كافة برامج التنمية بتلك القرى والقرى المجاورة.

حيث شهدت قاعة الاجتماعات بمكتبة مصر العامة بدمنهور اليوم الاجتماع التنسيقي لتدشن مبادرة "لا أمية" مع تكافل وكرامه بالتنسيق مع برنامج وعى بوزارة التضامن الاجتماعي لمحو أمية مستفيدي برنامج تكافل وكرامة ولنشر الرسائل التوعوية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور الدكتور عمر حمزه مستشار وزير التضامن لتعليم الكبار وكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن والفئه المستهدفة للبرنامج من رؤساء ومدير الوحدات والإدارات بمديريه التضامن الاجتماعي لمراكز الدلنجات وأبو المطامير وحوش عيسى ومركز بدر ومدينه النوبارية ووادي النطرون وكفر الدوار، ومن المقرر عقد اجتماع اخر غدا الخميس مع مديري وممثلي باقي الإدارات والوحدات تمهيدا للبدء فى تنفيذ المبادرة وفتح فصول محو الأمية وانطلاق مبادرة لا أمية بنطاق المحافظة اعتبارا من 112021 للفئة المستهدفة من مستفيدي برنامج تكافل وكرامه وخاصه بقري مبادرة حياه كريمة كما سيتم تعميم المبادرة على جميع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامه وذويهم في المرحلة العمرية من ١٦ إلى ٤٥ سنة.

ومن الجدير بالذكر أن التضامن الاجتماعي أطلقت البرنامج التدريبي "وعي" لتدريب مكلفات الخدمة العامة في نشر الرسائل التوعوية في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في نطاق المحافظة.

هذا وقد قام اللواء هشام امنة محافظة البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ باستقبال مستشار وزير التضامن لتعليم الكبار ومدير المديرية، حيث أشاد اللواء المحافظ بالمبادرة وأهميتها للمساهمة مع جهود المحافظة في نشر الوعى ومحو الامية مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق المبادرة لجميع أهدافها.
تدشين مبادرة «لا أمية» لمستفيدي «تكافل وكرامة» بالبحيرة
تدشين مبادرة «لا أمية» لمستفيدي «تكافل وكرامة» بالبحيرة
تدشين مبادرة «لا أمية» لمستفيدي «تكافل وكرامة» بالبحيرة
تدشين مبادرة «لا أمية» لمستفيدي «تكافل وكرامة» بالبحيرة
تدشين مبادرة «لا أمية» لمستفيدي «تكافل وكرامة» بالبحيرة
تدشين مبادرة «لا أمية» لمستفيدي «تكافل وكرامة» بالبحيرة
تدشين مبادرة «لا أمية» لمستفيدي «تكافل وكرامة» بالبحيرة
تدشين مبادرة «لا أمية» لمستفيدي «تكافل وكرامة» بالبحيرة

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