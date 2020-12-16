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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الجمهور يشيد بدور دينا فؤاد فى «جمال الحريم».. ومتابعون: «مبدعة وعايشة الدور صح»

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:39 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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أشاد عدد كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأداء الفنانة دينا فؤاد، في مسلسل "جمال الحريم" الذي يُعرض حاليًا على قناة "دي إم سي".

حيث كتب المتابعون: "دينا فؤاد عاملة الدور حلو أوي أوي بجد، كمية الرعب والانفعال اللي هي فيه قوية جدًا جدًا، أبدعتي يا فنانة استمري"، "عسل وتمثيلها مقنع جدًا بالتوفيق"، "عسل بحبها أوى والمسلسل فعلا جاااامد جدااا"،"أيوه هى فظيعة تمثيلها تحفة كل دور أحسن من التاني أنا بحبها جدًا"، "بحبها أوي وبحب كل أدوارها، المسلسل جميل جدًا، والدور رائع ومليان انفعالات"، "فظيعة جدًا وأنا بتفرج عليها بتخض حقيقي"، "مبدعة فعلًا وعايشه الدور صح".

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشرة والنصف ظهرًا، كما يذاع على قناة دى إم سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا الربع عصرا، ويذاع على قناة إم بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

مسلسل "جمال الحريم" بطولة خالد سليم، نور اللبنانية، محمد شاهين، حازم سمير، فراس سعيد، رنا رئيس، إسلام جمال، علاء عرفة، كريم عبدالخالق، تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي.

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