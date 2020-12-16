«نحن لسنا حيوانات».. عامل يحاول الانتحار بسبب سياسة حزب أردوغان التعسفية

حاول عامل متنزهات وحدائق في بلدية مدينة ملاطية في تركيا، يُدعى جومالي، اليوم الأربعاء، الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق السابع داخل مبنى البلدية، ردًا على الإجراءات التعسفية التي يتخذها رئيس البلدية عن حزب العدالة والتنمية، صلاح الدين جوركان، ضد العمال.وصعد العامل الذي حاول الانتحار إلى مكان مرتفع مرددًا: «كفى، نحن عمال ولسنا حيوانات. نحن لسنا حيوانات أيها الرئيس صلاح الدين، نحن لسنا حيوانات.. كفى استغلالًا»، وفقا لموقع تركيا الآن.من جهة أخرى، أفادت مصادر بأن جومالي، تم إنقاذه ونقله إلى مركز الشرطة في مدينة ملاطية.