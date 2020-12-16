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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خطة لتأمين السجل المدني بإسنا من أخطار الحريق

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:58 م
الحريق
الحريق
هدى الأمير
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أعلن العميد محمد رشدي عبدالعليم، مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية بالأقصر، أنه في ضوء التنسيق ما بين شرطة الأحوال المدنية ومحافظة الأقصر تم التعاقد مع شركة لتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بسجل مدنى إسنا الجديد، للوقاية من الحرائق وضمان تشغيله بشكل آمن.

وأوضح مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية بالأقصر، أنه سيتم تنفيذ كافة اشتراطات الحماية المدنية بسجل مدنى إسنا الجديد، والتي تتضمن تركيب خزان مياه بسعة 30 مترًا مكعبًا، وكذلك شبكة إنذار آلي، وتجهيز لوحة الكهرباء الرئيسية بنظام الإطفاء التلقائي بغاز (CO2) وعدد 4 أجهزة (CO2) وطلمبات المياه.

جدير بالذكر أن سجل مدنى إسنا الجديد تم إنشاؤه ضمن المشاريع الخدمية بمركز إسنا على مساحة 401م2 بقرار تخصيص رقم 12 لسنة 2018 وترخيص مباني رقم 76 لسنة 2018، وتم إنشاؤه ضمن عدد من المصالح الخدمية بمركز ومدينة إسنا، ويتوقف بدء تشغيله على تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لتشغيل السجل المدني الجديد بمدينة إسنا، لتسهيل تلقى المواطنين خدمات الأحوال المدنية بالمراكز والمدن على مستوى المحافظة.

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