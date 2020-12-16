عمرو دياب يداعب أيمن بهجت: «ما أنت ياما غنيت واستحملتك»

شارك عدد من نجوم الغناء في التحدي الذي أطلقه عمرو دياب عبر صفحته الرسمية والذي دعا فيه جمهوره إلى غناء مقطع من أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم.ونشر الهضبة مقطعا من أحدث أغنياته "محسود" التي طرح البرومو الخاص بها أمس، مصحوبًا بتعليق قال فيه: "‏غنّيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".شارك في التحدي رامي صبري وأحمد جمال والملحن تامر حسين وأثنى الهضبة على دخولهم التحدي، ودخل الهضبة والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر في وصلة من المداعبة على تويتر بسبب هذا التحدي، حيث علق الأخير على فكرة التحدي قائلًا: "أعتقد يا عمرو لو غنيت لك الأغنية دي هتعملي بلوك"، ليرد الهضبة: "ما أنت ياما غنيت وأنا أستحملت مجتش على المرة دي".من ناحية أخرى، تصدر هاشتاج "محسود" أحدث أغنيات عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغر (تويتر) بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية الذي تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه."محسود" كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" الذي سيطرح قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".