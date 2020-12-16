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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:42 م
الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
آية حسني
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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على فرد وكيانات مرتبطة بإيران، وفقا لقناة العربية.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أنها فرضت عقوبات على شخصين مرتبطين بإيران، أمس، مشيرة إلى أنها أدرجت على اللائحة السوداء "محمد بصيري وأحمد خزاعي وهما من كبار المسئولين في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية (MOIS)، وهما متورطان في اختطاف روبرت أ. ليفينسون في جزيرة كيش الإيرانية في 9 مارس 2007".

وأوضحت أنه "سيتم حظر جميع ممتلكات ومصالح هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها".

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