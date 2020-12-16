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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يبحث إمكانية استئناف الدراسة بالجامعات إلكترونيًا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:52 م
صديق تاور
صديق تاور
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رأس عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية، الدكتور صديق تاور، اجتماعًا للجنة لمتابعة تنفيذ خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخاص بإمكانية استئناف الدراسة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة عبر التعليم الإلكتروني، في ظل انتشار جائحة "كورونا" في موجتها الثانية.

واستعرض الاجتماع، الذي عقد بالقصر الجمهوري، الأربعاء، السبل المثلى للتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة من أجل وضع خطة تنسيقية، ورفعها لاجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية المقبل، لمناقشتها وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وأكد الاجتماع حرص اللجنة وإدارات الجامعات علي سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين بمؤسسات التعليم العالي، من خلال الالتزام بالاشتراطات والاحترازات الصحية.

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