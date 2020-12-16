تعرف على جدول امتحان الصف الثالث الاعدادي 2021

جدول امتحان الصف الثالث الاعدادي 2021

من المتوقع أن يتم وضع جدول امتحانات قبل انعقاد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الاعدادي في 23 يناير المقبل وفقا للخطة الزمنية التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاق العام الدراسي الحالي في 17 أكتوبر الماضي حيث ابتكرت الوزارة مؤخرا نظام جديد لاستمرار العملية التعليمية وهي التعليم عن بعد الذي يعتمد على الفهم واستنباط المعلومات من خلال المنصات والقنوات التعليمية التي أطلقتها مؤخرا ليتمكن الطلاب من التحصيل الدراسي واستنباط المعلومات بأنفسهم وتدوين ملاحظاتهم وعرضها على مدرس المادة لتفسير المبهم فيها.

تعرف على قيمة رسوم دخول الامتحانات لطلاب الصف الثالث الاعدادي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قيمة رسوم دخول الامتحانات لطلاب الصف الثالث الاعدادي ب 150 جنيه يتم توريدها لصندوق دعم وتوريد المشروعات بالبريد أو من خلال فورى، وذلك ليتمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم الالكترونية عبر منصات الامتحانات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا خصيصا لإجراء الامتحانات من خلالها خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر عن طريق الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم الذي تخترق الجهاز التنفسي ويعمل على إضعاف المناعة في الجسم.

تعرف على كيفية إجراء الامتحانات الالكترونية

قبل معرفة جدول امتحان الصف الثالث الاعدادي 2021 يجب على طلاب الشهادة الإعدادية معرفة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أن الامتحانات ستجرى عبر منصات الامتحانات الالكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا للطلاب والتي تعتمد على نظام Open Book الذي يقيم فهم الطالب للمناهج الدراسية وليس الحفظ والتلقين التقليدي.



