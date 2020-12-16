مواعيد الجمعيات العمومية لفرعيات المحامين لبحث الدمج

تعقد مجموعة من النقابات الفرعية للمحامين، غدًا الخميس، جمعياتها العمومية؛ للنظر في الموافقة من عدمه على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة.يأتي ذلك بناءً على قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بجلسة 28 نوفمبر الماضي بداية من غدٍ الخميس،وتعقد الجمعيات العمومية للإسكندرية، البحيرة، والغربية غدًا، فيما تعقد الجمعيات العمومية للقاهرة والجيزة السبت 19122020، وتعقد الجمعيات العمومية لأسيوط، الدقهلية، القليوبية، والشرقية الأحد 20122020، على أن يكون التصويت على القرار بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.