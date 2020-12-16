رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«أطفال أم الدنيا»: ماذا قدمت الدولة للحفاظ على صحة صغارها؟

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:52 م
اطفال مصر
اطفال مصر
سالي رطب
طباعة
الأطفال هم أمل المستقبل وبناة الأمم، لذا كان الاهتمام ببنائهم الجسدي والعقلي جزء من خطة الدولة لتنمية الإنسان، لتنظم الحكومة متمثلة في وزارة الصحة عدة حملات صحية للأطفال منذ ولادتهم وحتى سن 14 عامًا، حيث سعت الصحة من خلال هذه الحملات إلى القضاء على الأمراض التي تسبب مشاكل صحية سواء حالية أو مستقبلية.

ومع إطلاق حملة الكشف المبكر عن ضعف السمع، رصدت «الدستور» حملات نظمتها الصحة مؤخرًا للأطفال.

الحملة القومية ضد الطفيليات المعوية
انطلقت منذ شهور الحملة القومية لتجريع أطفال المرحلة الابتدائية لمكافحة الديدان والطفيليات المعوية لجميع طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدارس "حكومي - خاص - أزهري".

تهدف الحملة إلى خفض معدل انتشار الديدان المعوية وتجريع طلاب المدارس فى الريف والحضر ويتم التجريع بقرص واحد مبندازول 500 ملجم آمن وفعال ضد الديدان المعوية قابل للمضغ وذو طعم مقبول ولا توجد له أية آثار جانبية.

حملة شلل الأطفال العضلي
في 2006، أعلنت مصر أنها خالية من شلل الأطفال، وواصلت وزارة الصحة تنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التى يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

واستهدفت الحملة التطعيم ضد شلل الأطفال الجديدة لـ6 ملايين طفل، كما تهدف منع خطورة 15 نوعًا من الأمراض كما يسمح للأطفال الأجانب بالتطعيم ويكون التطعيم بالحقن وليس جرعات الطعم الفموى وأن التطعيم يتم بالحقن سولك الجزيئى بجرعتين يفصل بينهما شهر.

وسجلت مصر آخر حالة شلل أطفال فى مصر 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006.

حملة لعلاج التقزم والسمنة والأنيميا
تستهدف حملات علاج التقزم والسمنة والأنيميا نحو 11 ونصف مليون طالب وطالبة فى ما يزيد على 22 ألف مدرسة في 27 محافظة.

وجاءت فكرة الحملة بعد إجراء أخرى شبيهة مصغرة أجريت على نحو 500 طالب فى ديسمبر 2018 وأشارت النتائج إلى وجود مشكلات تتعلق بالسمنة والأنيميا.

وتستهدف إجراء الكشف المبكر عليهم من خلال لجان طبية تجوب جميع المدارس الابتدائية وتقديم خدمة طبية متميزة للعلاج والوقاية من أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، وتوفير التوعية الملائمة لنمط غذائي صحي وممارسة الرياضة، مما يساهم فى الحفاظ على صحة التلميذ والطالب المصرى، وبالتالى تنشئة أجيال من الشباب لا يعانون من أعراض صحية تؤثر على مستقبلهم.

حملة الكشف المبكر عن ضعف السمع
دشنت الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة من خلال عمل فحص سمعى للأطفال بالوحدات الصحية البالغ عددها 1300 وحدة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف الأطفال من عمر 3 -7 أيام، ولا يستغرق الفحص سوى بعض الدقائق، ويبين ما إذا كان الطفل طبيعيًا أم يشتبه فى إصابته بضعف السمع.

ودربت وزارة الصحة 3 آلاف و500 ممرضة بجميع المحافظات على كيفية إجراء المسح واستخدام جهاز قياس السمع وقراءة النتائج وتسجيلها، وتحويل الحالات الإيجابية إلى المستشفيات لتلقى العلاج بالمجان.

موضوعات متعلقة

السيسي يستقبل محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بقصر الاتحادية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 16-12-2020

الارتفاع مستمر.. الصحة: 24 وفاة و544 إصابة جديدة بكورونا

مصدر بـ«علمية كورونا»: لقاح كورونا «اختياري».. وبدء التسجيل خلال أيام

الصور

image description

الأمطار تغرق شوارع زفتى وتصنع بركا طينية تثير استياء المواطنين (صور)

image description

محافظ أسيوط يوزع 34 مشروعًا على الشباب والفتيات ضمن «تمكين 2»

image description

الإنسانية.. مُسن يصنع من جسده ظلًا لكلبه (حكاية صورة)

image description

محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد المبكر لموسم سقوط الأمطار

image description

قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية.. وحملات توعوية للوقاية من كورونا

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

الارتفاع مستمر.. الصحة: 24 وفاة و544 إصابة جديدة بكورونا

حقيقة تعطيل الدراسة بمحافظة القاهرة غدًا بسبب الطقس

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

كايلي جينر تتصدرها.. قائمة فوربس للشخصيات الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2020

«ريمونتادا نيمار».. كيف يعيش أغلى لاعب في العالم؟ (صور)

مداهمات في برلين للبحث عن ذهب مسروق من متحف

الآن.. سعر البيتكوين فولت اليوم.. تعرف على آخر تحديث

أيام زمان

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

كيف ردت تحية كاريوكا على طلب حسين صدقي بارتداء الحجاب؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
المزيد

الثقافة

خرافة العين السحرية والماسونية وسر الكون.. أبرز عجائب الهرم الأكبر

الباحثة التونسية زهيّة جويرو: معاناة المرأة المسلمة سببها الثقافة الدينية التقليدية وليس الدين الإسلامى

نشاط مكثف للطفل في دار الكتب والوثائق (صور)

مصر تنجح في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم التراث باليونسكو