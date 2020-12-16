«أطفال أم الدنيا»: ماذا قدمت الدولة للحفاظ على صحة صغارها؟

الحملة القومية ضد الطفيليات المعوية

حملة شلل الأطفال العضلي

حملة لعلاج التقزم والسمنة والأنيميا

حملة الكشف المبكر عن ضعف السمع

الأطفال هم أمل المستقبل وبناة الأمم، لذا كان الاهتمام ببنائهم الجسدي والعقلي جزء من خطة الدولة لتنمية الإنسان، لتنظم الحكومة متمثلة في وزارة الصحة عدة حملات صحية للأطفال منذ ولادتهم وحتى سن 14 عامًا، حيث سعت الصحة من خلال هذه الحملات إلى القضاء على الأمراض التي تسبب مشاكل صحية سواء حالية أو مستقبلية.ومع إطلاق حملة الكشف المبكر عن ضعف السمع، رصدت «الدستور» حملات نظمتها الصحة مؤخرًا للأطفال.انطلقت منذ شهور الحملة القومية لتجريع أطفال المرحلة الابتدائية لمكافحة الديدان والطفيليات المعوية لجميع طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدارس "حكومي - خاص - أزهري".تهدف الحملة إلى خفض معدل انتشار الديدان المعوية وتجريع طلاب المدارس فى الريف والحضر ويتم التجريع بقرص واحد مبندازول 500 ملجم آمن وفعال ضد الديدان المعوية قابل للمضغ وذو طعم مقبول ولا توجد له أية آثار جانبية.في 2006، أعلنت مصر أنها خالية من شلل الأطفال، وواصلت وزارة الصحة تنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التى يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.واستهدفت الحملة التطعيم ضد شلل الأطفال الجديدة لـ6 ملايين طفل، كما تهدف منع خطورة 15 نوعًا من الأمراض كما يسمح للأطفال الأجانب بالتطعيم ويكون التطعيم بالحقن وليس جرعات الطعم الفموى وأن التطعيم يتم بالحقن سولك الجزيئى بجرعتين يفصل بينهما شهر.وسجلت مصر آخر حالة شلل أطفال فى مصر 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006.تستهدف حملات علاج التقزم والسمنة والأنيميا نحو 11 ونصف مليون طالب وطالبة فى ما يزيد على 22 ألف مدرسة في 27 محافظة.وجاءت فكرة الحملة بعد إجراء أخرى شبيهة مصغرة أجريت على نحو 500 طالب فى ديسمبر 2018 وأشارت النتائج إلى وجود مشكلات تتعلق بالسمنة والأنيميا.وتستهدف إجراء الكشف المبكر عليهم من خلال لجان طبية تجوب جميع المدارس الابتدائية وتقديم خدمة طبية متميزة للعلاج والوقاية من أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، وتوفير التوعية الملائمة لنمط غذائي صحي وممارسة الرياضة، مما يساهم فى الحفاظ على صحة التلميذ والطالب المصرى، وبالتالى تنشئة أجيال من الشباب لا يعانون من أعراض صحية تؤثر على مستقبلهم.دشنت الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة من خلال عمل فحص سمعى للأطفال بالوحدات الصحية البالغ عددها 1300 وحدة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف الأطفال من عمر 3 -7 أيام، ولا يستغرق الفحص سوى بعض الدقائق، ويبين ما إذا كان الطفل طبيعيًا أم يشتبه فى إصابته بضعف السمع.ودربت وزارة الصحة 3 آلاف و500 ممرضة بجميع المحافظات على كيفية إجراء المسح واستخدام جهاز قياس السمع وقراءة النتائج وتسجيلها، وتحويل الحالات الإيجابية إلى المستشفيات لتلقى العلاج بالمجان.