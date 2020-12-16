القداس الاحتفالي لبيتهوفن في حفل الكريسماس على المسرح الكبير

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلًا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، ومشاركة السوبرانو إيمان مصطفى، الميتزوسوبرانو جولى فيظي، التينور عمرو مدحت، الباص رضا الوكيل مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينيريا وذلك فى الثامنة من مساء السبت المقبل على المسرح الكبير بمناسبة الكريسماس وأعياد الميلاد.يتضمن البرنامج العمل الشهير للموسيقار العالمى بيتهوفن بعنوان (القداس الاحتفالى) للسوليست والكورال والأوركسترا الذى يعد من أضخم الأعمال التى ألفها بيتهوفن حيث استغرق فى تأليفه 4 سنوات منذ 1819 حتى 1823 وقدم لأول مرة في السابع من أبريل من 1824 فى سان بطرسبورج.المعروف أن المؤلف العالمى بيتهوفن من أعظم عباقرة الموسيقى فى جميع العصور وأكثرهم تأثيرًا، حيث أبدع أعمالا موسيقية خالدة ويرجع له الفضل فى تطوير الموسيقى الكلاسيكية.وولد بيتهوفن فى 17 ديسمبر 1770 وتوفى فى السادس والعشرين من مارس 1827 ومن أهم أعماله السيمفونية الخامسة والتاسعة.