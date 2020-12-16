المالية تصدر دليل المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية

ويكون تحديد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية.





أصدرت وزارة المالية، دليل القواعد والتعليمات اللازمة للمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أو التصرف في الأسهم غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية، والتي يحققها أشخاص غير مقيمين طبقًا للقرار الوزاري رقم 610 لسنة 2020.وقد تم إعداد القواعد والتعليمات بهدف مساعدة الاشخاص غير المقيمين على فهم الإجراءات الواجب اتباعها من الناحية الضريبية عند قيامهم ببيع أو التصرف في أسهم غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية وتحقيق أرباح رأسمالية من عملية البيع أو التصرف.