وزير الخارجية الأمريكي يدخل الحجر الصحي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أنه سيخضع للحجر الصحي عقب مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.يذكر أنه ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لتصل إلى 17.159.794 إصابة، كما سجلت الوفيات 311.316، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.