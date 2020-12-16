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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: انتشال جثة وإنقاذ 51 مهاجرًا غير شرعى

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:49 م
مهاجر غير شرعي
مهاجر غير شرعي
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ذكرت وزارة الدفاع التونسية، أن وحدات جيش البحر والحرس البحري تمكنت، خلال عملية مشتركة، من انتشال جثة وإنقاذ 51 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب معطل بسواحل ولاية صفاقس.

وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الأربعاء- أن المهاجرين أفادوا بأنهم أبحروا من سواحل سيدي منصور لاجتياز الحدود البحرية في اتجاه السواحل الإيطالية، مضيفة أنه تم التوجه بهم إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس، وتسليمهم إلى الحرس الوطني لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

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