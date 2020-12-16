«كريستي» يبيع آثار فرعونية مصرية في مزاد علني (صور)

وتعد أكثر القطع الأثرية قيمة هي لتمثال الأميرة أمارنا، بالمملكة الجديدة ويعتقد أنها ابنة إخناتون يرجع تاريخه فى الفترة ما بين 1347 - 1345 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 400 إلى 600 ألف جنيه إسترلينى.



يُثير دار مزادات «كريستي» الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا له، الجدل من جديد، بعد الإعلان عن مزاد يُقام الآن، يتم خلاله عرض 57 قطعة أثرية من حول العالم، من بينها 13 قطعة فرعونية، لتشعل غضب المصريين مرة أخرى، بعد بيعها رأس توت عنخ آمون منتصف العام الماضي، بما يقرب من 6 ملايين دولار.وتم بيع ٦ قطع وهي اللوحى الحجري ب ٨٧٥٠ جنيه إسترليني، وتمثال حجري لموظف مصري بسعر ٣٥ ألف جنيه إسترليني وتمثال رأسي لمواطن بسعر ١٨٧٥٠ جنيه إسترليني، بالإضافة إلى قارورة فخار بسعر ٤٣٧٥ جنيه إسترليني.كما تم بيع تمثال القط البرونزي بسعر ٢٧٥٠٠ جنيه إسترليني ليتجاوز الحد الأقصى للسعر الذي حددته الدار وهو ٢٥ ألف جنيه إسترليني وتمثال الاله اوزريس من البرونز بنحو ٣٧٨.٥ الف جنيه استرليني لينجاوز الحد الأقصى المحدد له وهو ١٢٠ ألف جنيه.ومن المتوقع أن تحصد الدار أكثر من ١.١٦٩ مليون جنيه إسترليني من بيع المجموعة المصرية اليوم.