غدًا.. «المركزي» يطرح أذون خزانة بـ18 مليار جنيه

يطرح، غدًا الخميس، البنك المركزي المصري أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 7 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 11 مليار جنيه لأجل 364 يوما.من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020- 2021 أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.