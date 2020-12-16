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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نائبة: «اتكلم عربي» تستهدف الحفاظ على هوية مصريي الخارج

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:13 م
مرثا محروس، عضو مجلس
مرثا محروس، عضو مجلس النواب
صقر محمد
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ثمّنت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة اتكلم عربي التي أطلقتها مؤخرًا وزارة الهجرة، مؤكدة أنه يدل على حُسن إدراك الدولة المصرية لأهمية الحفاظ على التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج.

وأكدت محروس، في بيان الأربعاء، أن المبادرة تهدف إلى التواصل مع الأجيال الجديدة من المصريين المُقيمين في الخارج، ومد جسور التواصل بينهم وبين الوطن الأم مصر، إضافة إلى الحفاظ على روح الوطنية لديهم، خشية أن يُسّتغلوا من قبل أعداء الوطن بهدف ضياع الهوية المصرية لهم، وأن ربطهم بمفردات اللغة العربية الأم سيجعلهم سفراء للوطن، ويخلق جيلا أكثر إدراكأ لقضايا وطنه والدفاع عنها أينما كانوا.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إطلاق مبادرة "اتكلم عربي" ودخولها حيز التنفيذ؛ إيمانا من الوزارة بأهمية ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وترسيخ الهوية المصرية في نفوس أبناء مصر بالخارج.

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