السيسى: شرفت بلقاء أخى محمد بن زايد وزيارته الكريمة لمصر
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:18 م
وسام عطيةطباعة
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بلقاء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.
ونشر الرئيس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا قال فيه: "شرفت اليوم بلقاء أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزيارته الكريمة إلى بلده الثاني مصر".
وأضاف الرئيس: "قد تشاورنا اليوم في مختلف القضايا.. التي نمضي فيها معًا، بقوة وإرادة صادقة، في إطار من الأخوة والاحترام والثقة والمصير المشترك بين البلدين".
ونشر الرئيس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا قال فيه: "شرفت اليوم بلقاء أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزيارته الكريمة إلى بلده الثاني مصر".
وأضاف الرئيس: "قد تشاورنا اليوم في مختلف القضايا.. التي نمضي فيها معًا، بقوة وإرادة صادقة، في إطار من الأخوة والاحترام والثقة والمصير المشترك بين البلدين".
السيسى: شرفت بلقاء أخى محمد بن زايد وزيارته الكريمة لمصر
السيسى: شرفت بلقاء أخى محمد بن زايد وزيارته الكريمة لمصر
السيسى: شرفت بلقاء أخى محمد بن زايد وزيارته الكريمة لمصر
السيسى: شرفت بلقاء أخى محمد بن زايد وزيارته الكريمة لمصر
السيسى: شرفت بلقاء أخى محمد بن زايد وزيارته الكريمة لمصر
السيسى: شرفت بلقاء أخى محمد بن زايد وزيارته الكريمة لمصر
السيسى: شرفت بلقاء أخى محمد بن زايد وزيارته الكريمة لمصر
السيسى: شرفت بلقاء أخى محمد بن زايد وزيارته الكريمة لمصر