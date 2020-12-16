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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى: شرفت بلقاء أخى محمد بن زايد وزيارته الكريمة لمصر

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:18 م
السيسي و الشيخ محمد
السيسي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
وسام عطية
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أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بلقاء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

ونشر الرئيس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا قال فيه: "شرفت اليوم بلقاء أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزيارته الكريمة إلى بلده الثاني مصر".

وأضاف الرئيس: "قد تشاورنا اليوم في مختلف القضايا.. التي نمضي فيها معًا، بقوة وإرادة صادقة، في إطار من الأخوة والاحترام والثقة والمصير المشترك بين البلدين".
السيسى: شرفت بلقاء أخى محمد بن زايد وزيارته الكريمة لمصر
السيسى: شرفت بلقاء أخى محمد بن زايد وزيارته الكريمة لمصر
السيسى: شرفت بلقاء أخى محمد بن زايد وزيارته الكريمة لمصر
السيسى: شرفت بلقاء أخى محمد بن زايد وزيارته الكريمة لمصر
السيسى: شرفت بلقاء أخى محمد بن زايد وزيارته الكريمة لمصر
السيسى: شرفت بلقاء أخى محمد بن زايد وزيارته الكريمة لمصر
السيسى: شرفت بلقاء أخى محمد بن زايد وزيارته الكريمة لمصر
السيسى: شرفت بلقاء أخى محمد بن زايد وزيارته الكريمة لمصر

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