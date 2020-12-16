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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

فى الطقس البارد..٧ فوائد لـ«شوربة العدس»

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:27 م
شوربة العدس
شوربة العدس
سارة ساويرس
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فى تلك الأجواء الباردة التى تشهدها عدد من المحافظات فى مصر، خاصة مدن السواحل الشمالية، التى تعرضت لتساقط الأمطار، لا غنى عن طبق "شوربة العدس" اللذيذة، لتدفئة جسمك وتقوية جهازك المناعي.

وتتحدث اليوم لـ"الدستور"، دكتورة جيهان الدمرداش، إخصائية تغدية، عن فوائد "شوربة العدس" فى الشتاء.

-من مكونات شوربة العدس، عدس أصفر، بصل، ثوم، طماطم، جزر، فلفل ألوان، لذا فإنها تحتوى على قيمة غذائية عالية.

-بولة الشوربة بحجم ٢٥٠ ملل تقدر بنحو ١٤٠ سعرا حراريا، أى وجبة متكاملة من البروتين والحديد وفيتامين سي وزنك وألياف أيضا.

-تمنح شوربة العدس الدفء والطاقه المطلوبة للجسم مع طبق سلطة غني بالفيتامينات.

-تساعد الأطفال على النمو بشكل طبيعي لأنها تمدهم بالبروتين اللازم لبناء جسمهم بشكل صحي.

- بتساعد على الشعور بالشبع وبتقلل من حدوث الإمساك وبتحمي من سرطان القولون، لاحتوائها على الكثير من الألياف.

-تمنع تشوهات الجنين، بالنسبة للحوامل، وتمد الجسم بعنصري الحديد والنحاس، لذا فهي تعالج مرضى الرعشة في اليدين بسبب نقص الفيتامينات.

- تعالج شوربة العدس الأنيميا لدى بعض المرضى.

-تقوي المناعة لأنها غنية بعنصر الزنك وهذا عنصر أساسي للمناعة ومصدر لكثير من الفيتامينات الاخري مثل فيتامين C وفيتامين B.

-تخفف من آلام الالتهابات والآلام المزمنة، خاصة الآلام التى تزداد في الشتاء.

-الكمية الآمنة لتناولها لعلاج الآلام، مرتين على الأقل أسبوعيا لمدة 8 أسابيع وستلاحظ النتيجة.

-تقلل الكوليسترول والدهون الثلاثية خاصة مع الالتزام بنظام غذائي صحي قليل النشويات والأملاح.

-على الرغم من فوائدها التي لا تحصى يجب الحرص أيضا من الإكثار منها بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى والأملاح وأي اضطرابات بالجهاز الهضمي كالغازات والانتفاخات.

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