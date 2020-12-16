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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف: قبول تظلمين والموافقة على 10 طلبات تقنين جديدة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:58 م
محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الاجتماع رقم (65) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة 65 ملفًا (32 طلبًا جديدًا +33 تظلمًا)، حيث تم قبول عدد 2 تظلم والموافقة على 10 طلبات تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن"إلى 2175 طلب تقنين، فيما وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 964 عقدًا "مباني وزراعة"، وجار البت في باقي الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

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