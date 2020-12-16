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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فورين بوليسي» تكشف كيف سيتعامل بايدن مع عدائية تركيا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:29 م
بايدن
بايدن
إسراء صلاح الدين
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سلطت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، الضوء على شكل العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن.

وذكرت المجلة الأمريكية، إن واشنطن لا تستطيع بمفردها إنقاذ التحالف الأمريكي التركي، خصوصًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يقدم أي شيء حقيقي.

وتابعت أن أردوغان سيستمر في طريقه وستواصل الولايات المتحدة وتركيا العمل بأهداف متقاطعة وستستمر الأزمات في الظهور.

وأوضحت المجلة، أنه تم تقديم عدد من التفسيرات حول سبب اتخاذ تركيا نهجًا أكثر قتالية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين الآخرين في السنوات الأخيرة. وسلط بعض المحللين الضوء على الفوائد السياسية المحلية التي يستمدها أردوغان من موقفه العدواني المناهض للغرب، لا سيما الآن بعد أن أصبح في تحالف انتخابي مع الحزب القومي المتطرف في تركيا. ولفت آخرون إلى دور أيديولوجية أردوغان الإسلامية وتطلعاته إلى القيادة في العالم الإسلامي.

وذكرت المجلة إن الحقيقة الأكثر إثارة للقلق هي أن الأيديولوجيا والمظالم والسياسات الداخلية قد اجتمعت لتشكيل عقيدة أمنية تركية جديدة تحدد الولايات المتحدة على أنها تهديد رئيسي.

وتابعت أنه نظرًا لإحباط واشنطن المتزايد من أردوغان، وخلص البعض بالفعل إلى أن التعاون الحقيقي مع تركيا لن يكون ممكنًا إلا بمجرد ترك أردوغان منصبه، موضحة أنه من المؤكد أن هناك سببًا للأمل في أن تكون الحكومة بقيادة المعارضة الرئيسية في تركيا، حزب الشعب الجمهوري، أقل عداءً تجاه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأكثر حرصًا على المصالحة مع الجيران مثل مصر، مع إظهار حماسة أقل للجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى مثل إيران.

واختتمت المجلة تقريرها لافتة إلى أنه في مواجهة هذه التوقعات المتناقضة، يجب أن يكون بايدن ثابتًا في انتقاد سلوك أردوغان غير الديمقراطي، فعليه أن يدين اعتقال المعارضين الديمقراطيين لأردوغان وأن يدفع باتجاه إطلاق سراح المعتقلين وصد استفزازات أردوغان في السياسة الخارجية على أمل كسب تعاطفهم.

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