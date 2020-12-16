ميريام فارس.. ملكة الأمومة والمسرح والطلة الحلوة (صور)

هى ملكة المسرح، دائمًا ما تجدها كالعصفورة التى تعشق أن تحلق، حلمها منذ صغرها أن تغني وترقص وتمثل وبالفعل تضمنت مسيرتها الفنية التى تجاوزت 15 عامًا الرقص والغناء والتمثيل هي ميريام فارس.ظهرت ميريام مؤخرًا ولأول مرة لمجلة جمالك من منزلها وتظهر ابنها الصغير الذي يبلغ من العمر شهورا وأطلقت عليه اسم "ديف"، وظهرت ابنها الكبير "جايدن" ولكن لم تظهر وجهه للجمهور وهذا ما تتبعه دائمًا في كافة فيديوهاتها فهي حريصه على عدم ظهوره لخوفها عليه.تفاعل العديد من الجمهور مع الفوتوسيشن الأخير لها من منزلها، بالإضافة لرشاقتها وحفاظها الدائم على جسدها الممشوق وممارستها الرياضة وعدم وجود بطن لها، على الرغم من أن ولادتها لم يفت عليها الكثير، والكل يريد أن يعرف معلومات أيضًا عن زوجها وروتينها اليومي وفي هذه السطور نرصد ذلك.«تفاصيل الإطلالة الأخيرة»ارتدت ميريام خلال جلسة التصوير ملابس بألوان زاهية، فظهرت بفستان من دولتشي آند جابانا وهو من الدانتيل والفرو من تصميم الدار ويصل سعره إلى 63 ألف و434 جنيهًا مصريًا.أما القميص الأسود فهو من دار ماكس مارا ويصل سعره إلى 785 يورو، كما ارتدت معطفا ورديا وتحته توب أبيض والإطلالة تعادل 1650 يورو، أي 31 ألفا و589 جنيهًا مصريًا، والبليزر سعره يعادل 44 ألف جنيه مصري، بالإضافة للحذاء الذي يبلغ سعره 9 ألاف جنيه مصري.«مرض بالأحبال الصوتية»وفي عام 2018 كانت بدايته صعبه بالنسبة لملكة المسرح فأصابها مرض بالأحبال الصوتية ولكنها لم تكشف عن كونه سرطانا أم لا، ولكنها وخلال لقاء تليفزيوني مع "سيدتي " قالت إنها فقدت الأمل في علاجها وإنها ستعود للمسرح مرة أخرى ولكن مع الوقت ووجود عائلتها عاد الأمل من جديد وبالفعل العام الذي يليه عادت من جديد وأحيت حفلات رأس السنة.«روتين ميريام فارس»تحرص ميريام فارس على الطعام الصحي طوال الوقت، وتعتمد على تناول اللحوم الحمراء دون الدهون، بالإضافة إلى الفيليه والخضروات المشوية، كما تحرص على تناول المشروبات الصحية الطازجة والعصائر.«لبشرة صحية»كما أن لميريام فارس سرا في الحصول على بشرة صافية وجسد ممشوق هو عدم التفكير فيما يحزنها ودائمًا ما تجدها سعيدة وتفكر بشكل إيجابي وترى أن هذا ايضًا سر الحصول على بشرة صافية وجسد متناسق، فالنفسية أهم شيء.«زواجها وقصة حبها»داني متري هو زوجها منذ عام 2014، وهو كان يعيش في ميامي، ولديه منزل ببيروت "بلده" وكان دائمًا ما يأتي لبيروت ويحرص على مقابلة صديقته ميريام، حيث منذ أن تعرف عليها في جلسة أصدقاء انجذب لها وبالفعل وقع في حبها.وتابعت ميريام خلال لقائها ببرنامج "المتهم" عام 2014 وعقب زواجها، أنه عندما طلب رقمها ولأنه كان ذوق معها في أول مقابلة بينها طلب رقمها فأعطته رقم والدتها، ومن ثم تواصل معها وبدأت العائلتان يتعرفان على بعضهما البعض ووقعت هي الأخرى في غرامه واعترف لها بحبه، وتزوجا.وقالت ميريام إن الزواج كان في أحد الفنادق وكان سريا تمامًا بحضور 14 شخصا فقط من العائلتين، ولم يدرك أحد أنى تزوجت إلا عندما نشرت صورة لدبلة وتاتو يرسمه داني باسمي، ومن ثم انهالت التعليقات بالمباركات بزواجي وعقب نشر البوست أغلقت الهاتف لمدة شهر وكان شهر العسل بيننا.«الشعور بالأمومة كان دافعا»وعلقت على رغبتها في بناء أسرة واستقرار ومكان تشعر به بالأمان عقب رجوعها من أجواء الحفلات، والصخب والمشكلات وغيرها من الأمور المزعجة وبالفعل داني استطاع أن يكون هذا المأمن بالنسبة لها، بالإضافة لرغبتها في الشعور بالأمومة.«الأبناء جايدن وديف»من الظاهر عبر الشاشات تأثر ميريام واندماجها الشديد مع ابنها جايدن، حيث تظهر بفيديوهات دائمًا ما تلعب معه وتشاركه كافة الأنشطة الخاصة به، ومنذ ولادته حضرت له أغنية كاملة باسم "غافي" وحصدت شهرة واسعة وتفاعل معها معجبي ميريام.وبمجرد أن تغنيها ميريام في أحد حفلاتها تجد تأثرها الشديد بها وبكائها، مما يظهر تعلقها بابنها جايدن، عقب ذلك فاجأتنا في شهر أكتوبر الماضي بمولود جديد لها "ديف" وظهرت بفيديو وهى تحتضنه.«الإنستجرام والسوشيال ميديا»ميريام من الفنانات اللاتي يعشقن الأضواء والسوشيال ميديا للغاية، يتابعها 15 مليون شخص عبر الإنستجرام وهي دائمًا ما تشارك جمهورها من منزلها، وما تعده من طعام، وفيديو لقص شعرها وعلى الفور يقلدها العديد من معجبيها فالكثير قاموا بقص الشعر وإرسال الفيديوهات لها وهي قامت بإعادة نشرها عبر خاصية "الاستوري" على الإنستجرام مما يدل على تفاعل متبادل بينها وبين جمهورها.