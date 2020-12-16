سامي الشريف: الإعلام له دور كبير في الحفاظ على اللغة العربية

قال الدكتور سامي الشريف، وزير الإعلام الأسبق، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، رئيس لجنة الإعلام برابطة الجامعات الإسلامية إن وجود ثلاثة رؤساء لجامعة الأزهر على منصة واحدة بكلية الإعلام دليل على ترابط الجامعة وتقديرها للكلية".أضاف الشريف أن الإعلام له دور كبير فى الحفاظ على اللغة العربية، مشددًا على أن اللغة عنصر من العناصر الأساسية فى بناء الهوية الوطنية، وأن هناك العديد من التحديات التي تواجه لغة الضاد، وينبغي التكاتف بين الجهات المعنية للحفاظ على «العربية» وحمايتها.جاء ذلك خلال كلمته فى الندوة التي تنظمها كلية الإعلام ورابطة الجامعات الإسلامية بمقر الكلية تحت عنوان "حماية اللغة العربية.. الوسائل والطرائق"، بحضور رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية الإعلام ورئيس جامعة الأزهر الأسبق الدكتور أسامة العبد، ورئيس جامعة الأزهر السابق الدكتور إبراهيم الهدهد ولفيف من الأساتذة والمدرسين والهيئة المعاونة والطلاب من مختلف كليات الجامعة.