رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

سامي الشريف: الإعلام له دور كبير في الحفاظ على اللغة العربية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:25 م
الدكتور سامي الشريف،
الدكتور سامي الشريف،
إسلام أبوالمجد
طباعة
قال الدكتور سامي الشريف، وزير الإعلام الأسبق، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، رئيس لجنة الإعلام برابطة الجامعات الإسلامية إن وجود ثلاثة رؤساء لجامعة الأزهر على منصة واحدة بكلية الإعلام دليل على ترابط الجامعة وتقديرها للكلية".

أضاف الشريف أن الإعلام له دور كبير فى الحفاظ على اللغة العربية، مشددًا على أن اللغة عنصر من العناصر الأساسية فى بناء الهوية الوطنية، وأن هناك العديد من التحديات التي تواجه لغة الضاد، وينبغي التكاتف بين الجهات المعنية للحفاظ على «العربية» وحمايتها.

جاء ذلك خلال كلمته فى الندوة التي تنظمها كلية الإعلام ورابطة الجامعات الإسلامية بمقر الكلية تحت عنوان "حماية اللغة العربية.. الوسائل والطرائق"، بحضور رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية الإعلام ورئيس جامعة الأزهر الأسبق الدكتور أسامة العبد، ورئيس جامعة الأزهر السابق الدكتور إبراهيم الهدهد ولفيف من الأساتذة والمدرسين والهيئة المعاونة والطلاب من مختلف كليات الجامعة.

موضوعات متعلقة

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

«لفقوا قواضى لإخواتى».. بسنت فتاة ميت غمر: «المتحرشين بيهددونى وشوّهوا سمعتى»

«الصحة» تدشن موقعا إلكترونيا لحجز لقاح كورونا

المحكمة الرياضية تغرم الزمالك

الصور

image description

الأمطار تغرق شوارع زفتى وتصنع بركا طينية تثير استياء المواطنين (صور)

image description

محافظ أسيوط يوزع 34 مشروعًا على الشباب والفتيات ضمن «تمكين 2»

image description

محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد المبكر لموسم سقوط الأمطار

image description

تساقط الثلوج على الغربية.. وبرك مياه بسبب الأمطار (صور)

image description

جدول زمنى للانتهاء من ترميم متحف قناة السويس واستراحة «ديليسبس»

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

تفاصيل مخطط أمير مرتضى منصور لرحيل ساسى عن الزمالك (خاص)

«لفقوا قواضى لإخواتى».. بسنت فتاة ميت غمر: «المتحرشين بيهددونى وشوّهوا سمعتى»

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

«ريمونتادا نيمار».. كيف يعيش أغلى لاعب في العالم؟ (صور)

مداهمات في برلين للبحث عن ذهب مسروق من متحف

الآن.. سعر البيتكوين فولت اليوم.. تعرف على آخر تحديث

دراسة تكشف المهن الأكثر طلبا في 2020

أيام زمان

عرفته فى بار ببيروت.. حكاية أول حب فى حياة ماجدة الخطيب

من مذكرات السندريلا.. حكاية رسائل سعاد حسنى إلى الله

«قضية قتل شاب».. تفاصيل الحكم على ماجدة الخطيب بالسجن

«ضربها أمام الجميع».. حكاية الفتاة التي أحبها فريد الأطرش 10 سنوات

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
المزيد

الثقافة

الباحثة التونسية زهيّة جويرو: معاناة المرأة المسلمة سببها الثقافة الدينية التقليدية وليس الدين الإسلامى

نشاط مكثف للطفل في دار الكتب والوثائق (صور)

مصر تنجح في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم التراث باليونسكو

السبت.. أوركسترا القاهرة السيمفونى يحتفل بالكريسماس فى الأوبرا