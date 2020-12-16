رئيس جامعة الأزهر: علينا أن نربي أولادنا على حب لغة الضاد

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن الأزهر كان ولا يزال حارسًا وحاميًا للغة العربية على مر العصور، داعيًا الطلاب إلى التمسك بلغة الضاد والحفاظ عليها.أضاف المحرصاوي أن "اللغة بنت السماع، وعلى الإعلام أن يحافظ على اللغة العربية من خلال الالتزام بها فيما يقدمه من مضامين.جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي نظمتها كلية الإعلام، بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية بمقر كلية الإعلام تحت عنوان "حماية اللغة العربية.. الوسائل والطرائق".