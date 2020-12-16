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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

تصريحات لـ«الحج سردينة» قادته للتريند

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:13 م
عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة
إسلام جمال
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«قف للفنان موقف التبجيلا.. كاد الممثل أن يكون رسولا».. تصريح للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، خلال تكريمه في مهرجان التجربة الأولى، الذي نظمته نقابة المهن التمثيلية.

هجوم شديد تعرض له الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وعدد من الفنانين أشهرهم حسن يوسف، الذى قال: "أبو زهرة زهق من القعدة في البيت وعاوز يعمل فرقعة".

على الفور تصدر عبد الرحمن أبو زهرة، محركات البحث، ونستعرض فى هذا التقرير عددا من التصريحات التى تسببت فى صعود عبد الرحمن أبو زهرة.

«كاد الممثل أن يكون رسولا»

يعتبر التصريح الأخير للفنان عبد الرحمن ابو زهرة، الذى تسبب فى صعوده لـ"التريند"، ورد الفنان، على هذا الجدل قائلا: "ده تهريج.. اللي بيهاجم جاهل مقراش الكلام.. ليه حرام إني أحرف بيت الشعر!".


«مش لاقي أكل»

من تصريحاته التى أثارت جدلا، عندما دون تويتة: "أنا أبحث عن عمل لأن مبقتش قادر على العيشة.. من ٣ سنوات وأنا قاعد فى البيت.. وحرفيًا مبقتش لاقى آكل".


«من غيرتى على زوجتى خليتها تبطل تمثيل»
 التصريحات المثيرة للجدل أيضا، هو غيرته على زوجته والتى تسببت فى تركها للتمثيل، وأدلى به لبرنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس.

« نفسي أعمل مسرحية»
أوضح أبو زهرة أنه يعشق المسرح، خلال تكريمه في مهرجان التجربة الأولى، الذي نظمته نقابة المهن التمثيلية، قائلا: "أنا نفسى أعمل مسرحية".

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