تصريحات لـ«الحج سردينة» قادته للتريند

«كاد الممثل أن يكون رسولا»



«مش لاقي أكل»







«من غيرتى على زوجتى خليتها تبطل تمثيل»



« نفسي أعمل مسرحية»



«قف للفنان موقف التبجيلا.. كاد الممثل أن يكون رسولا».. تصريح للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، خلال تكريمه في مهرجان التجربة الأولى، الذي نظمته نقابة المهن التمثيلية.هجوم شديد تعرض له الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وعدد من الفنانين أشهرهم حسن يوسف، الذى قال: "أبو زهرة زهق من القعدة في البيت وعاوز يعمل فرقعة".على الفور تصدر عبد الرحمن أبو زهرة، محركات البحث، ونستعرض فى هذا التقرير عددا من التصريحات التى تسببت فى صعود عبد الرحمن أبو زهرة.يعتبر التصريح الأخير للفنان عبد الرحمن ابو زهرة، الذى تسبب فى صعوده لـ"التريند"، ورد الفنان، على هذا الجدل قائلا: "ده تهريج.. اللي بيهاجم جاهل مقراش الكلام.. ليه حرام إني أحرف بيت الشعر!".من تصريحاته التى أثارت جدلا، عندما دون تويتة: "أنا أبحث عن عمل لأن مبقتش قادر على العيشة.. من ٣ سنوات وأنا قاعد فى البيت.. وحرفيًا مبقتش لاقى آكل".التصريحات المثيرة للجدل أيضا، هو غيرته على زوجته والتى تسببت فى تركها للتمثيل، وأدلى به لبرنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس.أوضح أبو زهرة أنه يعشق المسرح، خلال تكريمه في مهرجان التجربة الأولى، الذي نظمته نقابة المهن التمثيلية، قائلا: "أنا نفسى أعمل مسرحية".