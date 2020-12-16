رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسوان: مركز نموذجى للخدمات الحكومية بـ50 مليون جنيه

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:43 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة ماجد منير، حيث تناول اللقاء عرض الإجراءات الجاري تنفيذها لاستخراج الرخص الخاصة بمركز الخدمات الحكومية النموذجي المزمع إنشاؤه بجوار المدرسة اليابانية المصرية بمنطقة حي العقاد، بالتعاون بين المحافظة ووزارة التخطيط مع الجانب الإماراتي بتكلفة تصل لنحو 50 مليون جنيه للإنشاءات بخلاف التجهيزات وعلى مساحة 4161 مترًا مربعًا منها ألف م2 لإنشاء المبنى والمساحة المتبقية تشمل اللاند سكيب وباركنج للسيارات.

وأوضح اللواء أشرف عطية أنه يعد أول مركز يحاكى النظام الإماراتي بمصر ليستهدف تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال بحصولهم على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة.

أشار إلى أن إقامة هذا المركز الجماهيري سيقوم الجانب الإماراتي بوضع التصميمات الهندسية له مع تحمل التمويل والتدريب والتشغيل التجريبي ليكون على غرار مراكز الخدمات ذات المواصفات العالمية، كما أنه سيمكن المواطن البسيط من الحصول على الخدمات والمستندات الثبوتية من شباك واحد أو بنظام (الأونلاين) من خلال الإنترنت لتخفيف مشقة التنقل والسفر بين مدن المحافظة.

موضوعات متعلقة

مواعيد برنامج انت مين.. وفقرات البرنامج

منع رجل الأعمال عبدالله سعد صاحب «الريف الأوربى» من السفر

طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي

كواليس القبض على ضابط سابق لحيازته ترسانة أسلحة بالعجوزة

الصور

image description

محافظ أسيوط يوزع 34 مشروعا على الشباب والفتيات ضمن «تمكين 2»

image description

الأمطار تغرق شوارع زفتى وتصنع بركا طينية تثير استياء المواطنين (صور)

image description

محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد المبكر لموسم سقوط الأمطار

image description

تساقط الثلوج على الغربية.. وبرك مياه بسبب الأمطار (صور)

image description

جدول زمنى للانتهاء من ترميم متحف قناة السويس واستراحة «ديليسبس»

الأكثر قراءة

تفاصيل مخطط أمير مرتضى منصور لرحيل ساسى عن الزمالك (خاص)

«لفقوا قواضى لإخواتى».. بسنت فتاة ميت غمر: «المتحرشين بيهددونى وشوّهوا سمعتى»

المحكمة الرياضية تغرم الزمالك

منع رجل الأعمال عبدالله سعد صاحب «الريف الأوربى» من السفر

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

«ريمونتادا نيمار».. كيف يعيش أغلى لاعب في العالم؟ (صور)

مداهمات في برلين للبحث عن ذهب مسروق من متحف

الآن.. سعر البيتكوين فولت اليوم.. تعرف على آخر تحديث

دراسة تكشف المهن الأكثر طلبا في 2020

أيام زمان

عرفته فى بار ببيروت.. حكاية أول حب فى حياة ماجدة الخطيب

من مذكرات السندريلا.. حكاية رسائل سعاد حسنى إلى الله

«قضية قتل شاب».. تفاصيل الحكم على ماجدة الخطيب بالسجن

«ضربها أمام الجميع».. حكاية الفتاة التي أحبها فريد الأطرش 10 سنوات

مقالات الرأي
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
أحمد بهاء الدين شعبان
أضواء على جريمة اغتيال
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس والأبوة المستمرة
المزيد

الثقافة

مصر تنجح في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم التراث باليونسكو

السبت.. أوركسترا القاهرة السيمفونى يحتفل بالكريسماس فى الأوبرا

الأحد.. تعلم تصنيع الألوان الأكريليك واستخداماتها في بيت السناري

أمهات الأدباء 9| يوسف السباعي: «كانت بتعلفني.. ورسوبي في الابتدائية صدمها»