أسوان: مركز نموذجى للخدمات الحكومية بـ50 مليون جنيه

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة ماجد منير، حيث تناول اللقاء عرض الإجراءات الجاري تنفيذها لاستخراج الرخص الخاصة بمركز الخدمات الحكومية النموذجي المزمع إنشاؤه بجوار المدرسة اليابانية المصرية بمنطقة حي العقاد، بالتعاون بين المحافظة ووزارة التخطيط مع الجانب الإماراتي بتكلفة تصل لنحو 50 مليون جنيه للإنشاءات بخلاف التجهيزات وعلى مساحة 4161 مترًا مربعًا منها ألف م2 لإنشاء المبنى والمساحة المتبقية تشمل اللاند سكيب وباركنج للسيارات.وأوضح اللواء أشرف عطية أنه يعد أول مركز يحاكى النظام الإماراتي بمصر ليستهدف تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال بحصولهم على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة.أشار إلى أن إقامة هذا المركز الجماهيري سيقوم الجانب الإماراتي بوضع التصميمات الهندسية له مع تحمل التمويل والتدريب والتشغيل التجريبي ليكون على غرار مراكز الخدمات ذات المواصفات العالمية، كما أنه سيمكن المواطن البسيط من الحصول على الخدمات والمستندات الثبوتية من شباك واحد أو بنظام (الأونلاين) من خلال الإنترنت لتخفيف مشقة التنقل والسفر بين مدن المحافظة.