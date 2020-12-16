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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:21 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، السيدة چانينا إيريرا، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل التعاون وزيادة العلاقات بين الجانبين، بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ.

في البداية؛ رحب المحافظ بقنصل عام فرنسا، مؤكدا على قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأن هناك العديد من الاتفاقيات بين الإسكندرية والمدن الفرنسية التي تؤكد علي التواصل وزيادة التعاون والعلاقات بين الجانبين في كافة المجالات.

وأشاد محافظ الإسكندرية بالزيارة الرائعة التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية إلى فرنسا، وتوثيق العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر وفرنسا، لافتًا إلى أن فرنسا تعتبر حليفًا لمصر، وهناك محبة بين الشعبين الفرنسى والمصرى، والعلاقة بين البلدين قوية وبها نبض وروح تبادل للمعلومات والخبرات.

من جانبها؛ قدمت قنصل عام فرنسا الشكر إلي المحافظ علي حفاوة الاستقبال، ورحبت بعقد اجتماع دوري مع المحافظ لتدعيم سبل التعاون بين البلدين، مؤكدة علي حرصها الدائم على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بينهما على كافة الأصعدة.

وأشارت إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي فرنسا خير دليل علي العلاقات القوية على المستوى الدولى بين فرنسا ومصر، كما أشادت بالعلاقات القوية بين قنصلية فرنسا ومحافظة الإسكندريةعلى المستوى المحلى، مؤكدة علي اهتمامها المتواصل على دفع وتنمية العلاقات وتبادل المشروعات الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية.
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين

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