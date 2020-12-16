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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشميع 5 منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:30 م
تشميع 5 منشآت
تشميع 5 منشآت
هبه عويضه
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شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، علي رؤساء الأحياء، بتنفيذ حملات متتالية ومتابعة تطبيق مواعيد الغلق على جميع المحال التجارية والكافيهات وكذلك تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، شن حي المنتزه ثان برئاسة اللواء اشرف بهجت، رئيس الحي، حملة موسعة استهدفت تنفيذ الإغلاق الفوري لعدد ٢ من المراكز التعليمية، بميدان المحطة بشارع بورسعيد، وشارع الحرية متفرع من شارع الظاهر بيبرس، فضلًا عن تشميع محل بلاي ستيشن الكائن بشارع التحرير من شارع أبوقير لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، حملة موسعة تمكنت من إغلاق عدد 2 مركز للدروس الخصوصية (سنتر) بشارع الأمير لؤلؤ، وشارع الطيبي منطقة مينا البصل.

وقام حي الجمرك برئاسة رجب عبدالرازق بحملة موسعة للتفتيش على بعض المطابع والمحلات شملت شارع السيد محمد كريم، وشارع سيد المتولي، وساحة بكير، وشارع السبع بنات وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٢ إنذار حيال المخالفين.

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