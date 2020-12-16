تعرف على موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

عادة ما يتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة قبل انعقادها في الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في 19 يونيو المقبل، بوقت كاف للاستعداد الطلاب ومراجعة مناهجهم الدراسية حتى يصبحوا مؤهلين لاجتياز الامتحانات النهائية بنظام Open Book الذي يعتمد على الفهم عبر المنصات الإلكتروني التي أطلقتها الوزارة مؤخرا خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم.





قيمة رسوم دخول الامتحانات لطلاب الثانوية العامة





حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قيمة رسوم دخول الامتحانات لطلاب الثانوية العامة بواقع 200 جنيه حيث تعد الدفعة الحالية من طلاب الصف الثالث الثانوي هم أول دفعة تم تطبيق نظام التابلت الدارسي عليهم الذي اعتمدته الوزارة على طلاب الصف الأول الثانوي منذ عامين لذلك لن يجد الطلاب صعوبة في إجراء الامتحانات الالكترونية الذي اجتازوه قبل ذلك خاصة مع نظام Open Book الذي يعتمد على الفهم واستنباط المعلومات وليس الحفظ والتلقين.





نظام Open Book لطلاب الثانوية العامة





قبل معرفة جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 يجب على طلاب الثانوية العامة معرفة نظام Open Book الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا في الامتحانات الالكترونية الذي يعتمد على مدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية والوصول لأصل المعلومة عن طريق استنباطها والبحث عنها عبر المنصات الإلكتروني المختلفة التي أطلقتها الوزارة مؤخرا للطلاب، حيث تم تطبيقه في العديد من الدول مؤخرا.





قد يهمك أيضا:



