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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يفتتح مبنى كلية طب الأسنان

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:35 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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افتتح الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، مبنى كلية طب الأسنان بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور عبدالرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة، والدكتورة رباب مبارك وعمداء الكليات.

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بافتتاح مبنى كلية طب الأسنان، والذى يعد إنجازا جديدا لجامعة المنوفية، والذى تم تجهيزه على أعلى مستوى طبقا للمعايير الهندسية والجودة اللازمة، وتفقد المبنى المكون من دور أرضى وسبعة أدوار علوية يضم مدرجات وقاعات سيميوليتور ومعامل مزودة بأحدث الأجهزة، وقاعات تدريس وعيادات للتدريب العملى ومكاتب إدارية.

وأكد رئيس الجامعة أن الكلية ستكون من الكليات المتميزة على مستوى الجامعات وتأهيل الطلاب فى مجالات التخصص بطب الأسنان والمساهمة فى تطوير مستوى الخدمة الطبية، وتوفير النواحي العلاجية المطلوبة من خلال أقسام الكلية المختلفة التى تشمل طب الفم وعلاج اللثة والاشعة، الاستعاضة الصناعية، وعلاج الجذور، والتقويم، وطب أسنان الأطفال، والجراحة.

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