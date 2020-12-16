وزيرة الثقافة تدشن الموقع الرسمى للمهرجان القومى للمسرح المصرى

دشنت وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم، الموقع الإلكتروني للمهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الثالثة عشر بحضور الفنان الكبير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان محمد فاضل مدير الموقع الإلكتروني والسوشيال ميديا بالمهرجان، والكاتب الصحفي جمال عبدالناصر رئيس اللجنة الإعلامية بالمهرجان.وقالت الوزيرة في كلمتها: "انطلاقا من النهج الذي اتخذته وزارة الثقافة في إطار خطة التنمية المستدامة 2030 لجمهورية مصر العربية والتي تستهدف بناء الإنسان، حيث أن العالم يتطور بشكل سريع جدا تجاه التكنولوجيا".وتابعت: "وتماشيا مع مواكبة هذا التطور باستخدام التقنيات الرقمية سواء في الانتاج أو في إتاحة المعلومات والصور والفيديوهات للعروض المسرحية، جاءت فكرة انطلاق الموقع الإلكتروني للمهرجان القومي للمسرح المصري لتوثيق وأرشفة دورته المقبلة ودوراته السابقة من أجل التنوير وبناء الوعي الثقافي من خلال فن المسرح الذي هو أبو الفنون".وأضافت: "هذا الموقع سيكون مرجعا لكل الباحثين عن معلومات أو صور أو فيديوهات خاصة بالمسرح المصري، حيث سيهتم الموقع بنشر أخبار المسرح بشكل احترافي ومتطور ونأمل أن ينال الموقع إعجاب الزوار ويليق بـ١٥٠ سنة مسرح مصري".واختتمت الوزيرة كلمتها: "ولذلك أعلن تدشين الموقع الالكتروني للمهرجان القومي للمسرح بداية من الدورة الثالثة عشر والله الموفق والمستعان".وقال الفنان الكبير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، إن الموقع يحتوي على أرشيف الدورات السابقة للمهرجان، وأخبار المهرجان، وقناة المهرجان يوتيوب، ونشرة بريدية واشعارات إخبارية عن المهرجان، ونشرة المهرجان واصداراته.كما يحتوي الموقع على قناة وزارة الثقافة، ومشروع بوابة الثقافة الذى يحتوى على إصدارات الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة، وربط الموقع بمنصات التواصل الاجتماعي، وانفوجرافيك وفيديوجرافيك لأبرز أخبار المهرجان.