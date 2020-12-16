ضبط شبكة لممارسة الدعارة في الدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط سيدتين تمارسان الدعارة من خلال الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي بالدقي.أكدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى -فيسبوك- تحتوى على العديد من صور الفتيات، تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط سيدتين، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة وبمواجهة إحداهن أقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتسهيل واستغلال الثانية لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت تحت ستار الجواز العرفى مقابل مبلغ مالى.وأضافت أنها قد أنشات الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة الثانية أيدت ما جاء بأقوال الأولى.كما تم ضبط مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الآثم، هاتف محمول، يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المؤثم.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.