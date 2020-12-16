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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

حماية النيل تزيل 13 حالة تعد في 4 محافظات

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:05 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع حماية وتطوير نهر النيل، حملات الإزالة الموسعة للتعديات بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، للحفاظ على الموارد المائية من الهدر.

ونفذ قطاع حماية وتطوير نهر النيل، اليوم الأربعاء، (١٣) إزالة فى نطاق محافظات ( الغربية – المنوفية - البحيرة - الدقهلية) وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل ٥٦٨٨٨ إزالة.

وأكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل في وزارة الري ل"الدستور"، استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجارى المائية ونهر النيل، لضمان تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة وكذا حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث الناتج عن التعديات وكذلك تحقيق قطاعات مائية تستوعب التصرفات اللازمة لنقل المياه لكافة القطاعات المستخدمة للمياه بكفاءة عالية.

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