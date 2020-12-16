176 إصابة جديدة بكورونا فى البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة واحدة و176 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر حسابها على "تويتر" إن الإصابات الجديدة، بينها 81 حالة تعود لعمالة وافدة و79 حالة لمخالطين لمصابين و16 حالة قادمة من الخارج.وأضافت أن إجمالي وفيات الفيروس ارتفع ليصل إلى 349 حالة فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 87490 حالة حتى الآن بعد تسجيل 158 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.