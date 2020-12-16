ضبط 90 طربة حشيش بقيمة مليون جنيه في القنطرة

نجحت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط 90 طربة حشيش بقيمة مليون جنيه.تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق والاشتراك مع قطاعات الأمن الوطنى، الأمن العام، الأمن المركزى، ومديرية أمن الإسماعيلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم استهداف المتهمين، وضبط 90 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 18 كيلو جرامًا، ومبلغ مالى، هاتف محمول، دراجة نارية بحوزة عاطل.وأسفرت الجهود عن ضبط كمية من مخدر الهيدرو المادة الفعالة لمخدر البانجو - معدلة وراثيًا- وزنت 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بحوزة سائق مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار وترويجها على عملائهم، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريبًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.