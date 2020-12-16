ألمانيا ترفض فرض ضريبة على الثروات لتمويل تكاليف مواجهة كورونا

رفضت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بشدة إضافة أعباء مالية على أصحاب الدخول المرتفعة والأثرياء، لتمويل تكاليف مكافحة جائحة كورونا التي تقدر بالمليارات.وقالت ميركل، اليوم الأربعاء، أمام البرلمان الألماني (بوندستاج): "لا نريد ضرائب على الثروات، والمهمة الأساسية هي: كيف نخلق النمو؟ لأننا نستطيع توليد دخل إضافي من خلال النمو، وستكون هذه هي الاستراتيجية".كما أكدت المستشارة أن الحكومة الألمانية لا تعتزم إجراء أي تقليص للإعانات الاجتماعية.