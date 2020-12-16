رومانيا تسجل 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا و200 وفاة

سجلت رومانيا أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 200 حالة وفاة مرتبطة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت إذاعة "صوت رومانيا" اليوم الأربعاء: إن عدد الأشخاص الذين أصيبوا في البلاد (بكوفيد-19) بلغ أكثر من 565 ألف شخص، كما وصلت حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس نحو 13 ألفًا و700 حالة.وأعلنت وزارة الدفاع الوطني أنها ستوفر لمديريات الصحة العامة في جميع أنحاء رومانيا نحو 600 جندي بهدف دعم الجهود المبذولة في العموم من أجل مكافحة جائحة كوفيد-19 خلال الفترة المقبلة.أما سلطات البلادو فقد أوصت الرومانيين بالحد من حركة السفر خلال عطلات فصل الشتاء من أجل احتواء انتشار الفيروس، كما أنه من المرجح وصول أول لقاحات ضد كوفيد-19 إلى رومانيا خلال الفترة بين عيد الميلاد المجيد والعام الجديد.