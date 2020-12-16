رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرض الفنون التشكيلية استعدادًا لـ«إبداع 9»

افتتح الدكتورعبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، معرض الفنون التشكيلية لطلاب كليات الجامعة والمُنظم بإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، لتأهيل الطلاب وإعدادهم للمشاركة في مسابقة مهرجان إبداع في نسخته التاسعة 2021 – 2020 م في المجالات العلمية والأدبية والفنية لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، لتصعيد الطلاب والطالبات الحاصلين على مراكز متقدمة لتمثيل الجامعة في المسابقة.وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية المختلفة وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة، موضحًا أن المعرض الفني للطلاب يأتي في إطار استعداد الجامعة لتنمية كفاءة ومهارة الطلاب لإظهار مواهبهم وقدراتهم الفنية وتأهيلهم للمشاركة في مسابقة "إبداع 9" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة سنويا على مستوى الجامعات المصرية.وأكد رئيس الجامعة، أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا مشيدا بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من الطلاب.