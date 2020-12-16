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تقارير ومتابعات

مكتب بريد الوراق فى قبضة أمبراطورية «التوك توك»..والأهالي يستغيثون

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:59 م
جريدة الدستور
آية سالم
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يشهد مكتب بريد منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة زحاما من المترددين، إلا أن الأمر لم يقتصر على التكدس داخل وخارج المكتب ليمتد لسائقي التوك توك الذين حولوه لجراج، وهو ما استغاث منه المواطنين.

تكدس عدد من سائقي التوك توك أمام مكتب بريد الوراق في انتظار خروج مواطن لتوصيله، حيث يعتبر السائقون المكتب موقفا خاصا بدلا من التجول في الشوراع.

وقال محمد ماندو سائق توك توك، هناك العديد من السائقين يعتبرون مكتب البريد موقفا لهم، يبدأ منه العمل بمجرد أن يفتح أبوابه وتنتهي عند ساعات الغلق، لافتا إلى أنه بمجرد انتهاء يوم العمل لمكتب البريد ينتهي عمل للسائقين أيضا بدلا من التجول طوال اليوم في الشوارع.

على جانب أخر، اعترض عدد من المواطنين على تواجد التوك توك أمام مكتب البريد خاصة وأنه يتسبب في العديد من الأزمات، وقالت أميمة حسين إحدى أصحاب المعاشات، إن على الرغم من وجود العديد من كبار السن يحتاجون لوجود وسيلة مواصلات سريعا بمجرد خروجهم من المكتب، إلا أن هذا يسبب إزمة للمواطنين الأخرين لوجود صعوبة في الخروج من مكتب البريد خاصة وأن أصحاب التوك توك محاوطين المنطقة المقابلة للمكتب بالكامل.

والتقطت منها أطراف الحديث إحدى المتواجدين بمكتب البريد والتي أكدت على أن هناك العديد من حالات السرقة التي يشهدها مكتب البريد يوميا، وكافة السارقين يكون هناك إحدى السائقين بالخارج ينتظر خروجه ليهرب، لذلك لابد من عدم تواجد أى سائق ومرورهم في الشارع كأي وسيلة مواصلات طبيعية.

وأضاف مدبولي محمد، 76 عاما، أن وجود التوك توك يسبب زحاما شديدا أمام مكتب البريد يعيق حركة المواطنين خاصة كبار السن.

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