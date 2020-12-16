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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة عامل تناول مادة سامة بطريق الخطأ بديرمواس فى المنيا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:12 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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لفظ عامل أنفاسه الأخيرة داخل منزله متأثرًا بتناول مادة سامة بطريق الخطأ داخل منزله بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، وتم نقل جثته للمستشفى العام.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطارًا من مأمور مركز شرطة دير مواس، بوفاة محمد عمار عبد الجواد محمد، 20 سنة، عامل، ومقيم بقرية بني حرام بمركز دير مواس، بمنزله متأثرًا بتناول مادة سامة بطريق الخطأ.

كشفت التحريات الأولية للمقدم أحمد الصفطي، رئيس مباحث مركز شرطة ديرمواس، أن الوفاة لا توجد ورائها شبهة جنائية، تم التحفظ على الجثة، وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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