ضبط 600 كيلو جرام من خام الذهب في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط سيارة نقل مُحمل عليها 20 جوال بداخلها أحجار الكوارتز التى يستخلص منها خام الذهب وزنت حوالى 600 كيلو جرام، مولد كهربائي أسطوانة بوتاجاز، في أسوان.وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخلاص خام الذهب منها بقصد التربح، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.