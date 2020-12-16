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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك الدولى يتوقع تراجع اقتصاد روسيا فى 2020 بنسبة 4%

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:18 م
جريدة الدستور
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توقع البنك الدولي أن يتراجع الاقتصاد الروسي في 2020 بنسبة تصل إلى 4%، بعدما كان يتوقع تراجعًا بنسبة 5% في وقت سابق.

وذكر تقرير للبنك الدولي اليوم الأربعاء - أن تعديل التوقعات يعكس مستوى أعلى من المتوقع للنشاط الاقتصادي في روسيا في الربع الثالث من هذا العام، مشيرًا الى أن بوادر انتعاش في النشاط الاقتصادي في روسيا ظهرت في الربع الثالث على خلفية انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتخفيف القيود، وهو ما انعكس إيجابيًا على الإنتاج الصناعي وقطاع الخدمات.

وفيما يتعلق باللقاح ضد فيروس كورونا، قال مدير فرع البنك الدولي في روسيا، رينو سيليجمان، إن "اللقاح الجماعي في روسيا هو إحدى الخطوات الرئيسية لتعافي الاقتصاد الروسي، لكنه ليس إلا جزء من خطة شاملة، إذ إن البلاد بحاجة إلى تغييرات هيكلية لضمان مستقبل مستدام".

كذلك توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار النفط في العامين2021 - 2022، وذلك بعد تراجعها في 2020 في ظل أزمة كورونا، حيث تراجع الطلب العالمي على الخام.

ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط في العام 2021 مستوى 41 دولارًا، أما في العام 2022 فسيصعد سعر البرميل إلى مستوى 50 دولارًا للبرميل.

ولفت إلى أن الخطر الرئيسي على توقعات الأسعار هو مدة وشدة الوباء، بما في ذلك مسألة تطوير لقاح فعال ضد فيروس كورونا وتوزيعه.

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