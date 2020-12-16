البورصة العراقية تغلق متراجعة

سجل مؤشر البورصة العراقية اليوم تراجعًا بنسبة 0.14 % متوقفًا عند 481.38 نقطة.وشهدت جلسة اليوم انخفاض أسهم 6 شركات، فيما ارتفعت أسهم عدد مماثل من الشركات، وحافظت 14 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 425.618.051 سهما بقيمة 437.710.867 دينارًا عراقيا تحصلت من إبرام 354 صفقة شملت 26 شركة مساهمة من أصل 102 شركات مسجلة في البورصة.